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У Житомирі лікаря викрили на хабарі в 2 тисячі доларів за встановлення інвалідності

07:39, 18 серпня 2024
Встановлено, що корупційний злочин скоїв лікар-невропатолог однієї з лікарень області, член лікарсько-консультативної комісії.
У Житомирі лікаря викрили на хабарі в 2 тисячі доларів за встановлення інвалідності
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У Житомирі лікаря викрили на хабарі в 2 тисячі доларів за встановлення інвалідності. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що корупційний злочин скоїв лікар-невропатолог однієї з лікарень області, член лікарсько-консультативної комісії.

Так, хворому, який звернувся за встановленням групи інвалідності, підозрюваний пообіцяв виготовити необхідні документи, визначити діагноз та посприяти у позитивному вирішенні питання за певну винагороду. Хоча мав би  це зробити у міру своїх посадових обов’язків.

13.08.2024, відразу після одержання у службовому кабінеті 2 тисячі доларів лікаря затримали. Неправомірну вигоду, яку він поклав до робочого столу,  вилучили. 

Під час обшуку за місцем проживання та у робочому кабінеті підозрюваного вилучено готівку - гривні, долари та євро у гривневому еквіваленті понад 3,7 мнл грн.

Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, встановлюється можлива причетність до злочину інших осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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