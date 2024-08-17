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Гендиректора «Охматдиту» відсторонили через перевірки щодо тендерів та відновлення лікарні

13:37, 17 серпня 2024
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту» Володимира Жовніра на час розслідувань щодо діяльності лікарні та Благодійного фонду.
Гендиректора «Охматдиту» відсторонили через перевірки щодо тендерів та відновлення лікарні
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Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок, які проводять Національна поліція України, інші правоохоронні органи та комісія Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, зараз триває комплексна перевірка щодо відновлення будівлі «Охматдиту» та діяльності Благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство», зокрема щодо тендерних процедур і прийняття рішень про підрядників. Перевірки ініціював сам міністр, і вони вже виявили викривлення важливої інформації, яка подається як з боку керівництва лікарні, так і з боку Фонду.

«Факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит» - здорове дитинство» (далі — Фонд), в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за моїм зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу  проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ», – розповів Ляшко.

За словами очільника МОЗ, до тендерного процесу були залучені дві групи: робоча група «Охматдиту», затверджена генеральним директором лікарні, та загальні збори учасників Фонду. Після аналізу ситуації з вибором підрядника, виявилося, що рекомендації від робочої групи «Охматдиту» щодо остаточного вибору переможця тендеру відсутні. Це питання залишається відкритим і вимагає додаткового розслідування.

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити повний контроль за відновленням лікарні через створену Раду з відновлення, до складу якої увійшли представники міжнародних організацій та донори. Рада надаватиме рекомендації та контролюватиме прозорість використання коштів. Ляшко також запросив представників Благодійного фонду до обговорення механізмів співпраці та переведення коштів на державний рахунок для забезпечення прозорих процедур закупівель.

Розслідування триває, і всі винні у порушеннях будуть притягнуті до відповідальності, зазначив міністр.

Нагадаємо, благодійний фонд, що зібрав 378 млн гривень на ремонт Охматдиту, не віддає їх. В Охматдиті стверджують, що благодійний фонд не переказуватиме гроші на відбудову, коли у самому фонді стверджують, що не отримували від лікарні жодного листа про допомогу.

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