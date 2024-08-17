Гендиректора «Охматдета» отстранили из-за проверок по тендерам и восстановлению больницы

Минздрав отстранил гендиректора «Охматдета» Владимира Жовнира на время расследований о деятельности больницы и Благотворительного фонда.

Генерального директора Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, которые проводят Национальная полиция Украины, другие правоохранительные органы и комиссия Министерства здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, сейчас идет комплексная проверка по восстановлению здания «Охматдета» и деятельности Благотворительного фонда «Охматдет - здоровое детство», в частности относительно тендерных процедур и принятия решений о подрядчиках. Проверки инициировал сам министр, и они уже выявили искажения важной информации, которая подается как со стороны руководства больницы, так и со стороны Фонда.

«Факты, связанные с восстановлением зданий Охматдета и действиями Благотворительной организации «Благотворительный фонд „Охматдет“ - здоровое детство» (далее - Фонд), в том числе указанные в СМИ, сейчас изучаются Национальной полицией Украины по моему обращению. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, продолжается инициированная мной внутренняя проверка Минздрава», - рассказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, к тендерному процессу были привлечены две группы: рабочая группа «Охматдета», утвержденная генеральным директором больницы, и общее собрание участников Фонда. После анализа ситуации с выбором подрядчика, оказалось, что рекомендации от рабочей группы «Охматдета» по окончательному выбору победителя тендера отсутствуют. Этот вопрос остается открытым и требует дополнительного расследования.

Министерство здравоохранения планирует обеспечить полный контроль за восстановлением больницы через созданный Совет по восстановлению, в состав которого вошли представители международных организаций и доноры. Совет будет давать рекомендации и контролировать прозрачность использования средств. Ляшко также пригласил представителей Благотворительного фонда к обсуждению механизмов сотрудничества и перевода средств на государственный счет для обеспечения прозрачных процедур закупок.

Расследование продолжается, и все виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности, отметил министр.

Напомним, благотворительный фонд, собравший 378 млн гривен на ремонт Охматдета, не отдает их. В Охматдете утверждают, что благотворительный фонд не будет переводить деньги на восстановление, когда в самом фонде утверждают, что не получали от больницы ни одного письма о помощи.

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