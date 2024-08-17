Практика судов
  1. В Украине

Гендиректора «Охматдета» отстранили из-за проверок по тендерам и восстановлению больницы

13:37, 17 августа 2024
Минздрав отстранил гендиректора «Охматдета» Владимира Жовнира на время расследований о деятельности больницы и Благотворительного фонда.
Гендиректора «Охматдета» отстранили из-за проверок по тендерам и восстановлению больницы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генерального директора Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, которые проводят Национальная полиция Украины, другие правоохранительные органы и комиссия Министерства здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, сейчас идет комплексная проверка по восстановлению здания «Охматдета» и деятельности Благотворительного фонда «Охматдет - здоровое детство», в частности относительно тендерных процедур и принятия решений о подрядчиках. Проверки инициировал сам министр, и они уже выявили искажения важной информации, которая подается как со стороны руководства больницы, так и со стороны Фонда.

«Факты, связанные с восстановлением зданий Охматдета и действиями Благотворительной организации «Благотворительный фонд „Охматдет“ - здоровое детство» (далее - Фонд), в том числе указанные в СМИ, сейчас изучаются Национальной полицией Украины по моему обращению. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, продолжается инициированная мной внутренняя проверка Минздрава», - рассказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, к тендерному процессу были привлечены две группы: рабочая группа «Охматдета», утвержденная генеральным директором больницы, и общее собрание участников Фонда. После анализа ситуации с выбором подрядчика, оказалось, что рекомендации от рабочей группы «Охматдета» по окончательному выбору победителя тендера отсутствуют. Этот вопрос остается открытым и требует дополнительного расследования.

Министерство здравоохранения планирует обеспечить полный контроль за восстановлением больницы через созданный Совет по восстановлению, в состав которого вошли представители международных организаций и доноры. Совет будет давать рекомендации и контролировать прозрачность использования средств. Ляшко также пригласил представителей Благотворительного фонда к обсуждению механизмов сотрудничества и перевода средств на государственный счет для обеспечения прозрачных процедур закупок.

Расследование продолжается, и все виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности, отметил министр.

Напомним, благотворительный фонд, собравший 378 млн гривен на ремонт Охматдета, не отдает их. В Охматдете утверждают, что благотворительный фонд не будет переводить деньги на восстановление, когда в самом фонде утверждают, что не получали от больницы ни одного письма о помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командирам запретили отказывать в удовлетворении рапорта по основаниям неприобщения документов, которые есть или должны быть у командира – новый приказ Минобороны

Никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что он подал рапорт - Минобороны утвердило порядок работы с рапортами.

Верховный Суд высказался об исчислении срока подачи апелляционной жалобы на определение, полный текст которого был провозглашен в другой день, чем резолютивная часть

Если полный текст определения был составлен позже, в случае неосведомленности заинтересованных лиц по мотивам принятого следственным судьей решения, указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования.

Обвиняемый считал, что для эффективной защиты ему необходимо два адвоката, но суд провел заседание без одного из них – что решил Верховный Суд

Суд должен создать достаточные условия для возможности реализации своих функций каждым из защитников по мере обеспечения права обвиняемого на эффективную правовую защиту – Верховный Суд.

У Службы дисциплинарных инспекторов наконец-то появятся помещения

Но нужно еще договориться с Кабинетом министров и Министерством инфраструктуры.

Считается ли личной подачей заявления об отсрочке направление его по почте – вывод административного суда

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке и указал, что обязанность «лично сообщить» не означает «лично прибыть», а также, что должен применяться закон, действовавший на момент подачи заявления.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео