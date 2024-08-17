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Как уберечься от киберпреступников: рекомендации от специалистов

14:21, 17 августа 2024
Эксперты по кибербезопасности дали советы по защите личных данных и избежанию мошенничества.
Как уберечься от киберпреступников: рекомендации от специалистов
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Специалисты по кибербезопасности предложили ряд рекомендаций, которые помогут защитить личные данные и снизить риски попадания на мошеннические схемы. Вот основные советы:

  • Сложные пароли: Используйте пароли длиной не менее десяти символов, включающие заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Для разных ресурсов создавайте уникальные пароли для разных ресурсов. Для удобства и безопасности воспользуйтесь менеджерами паролей.
  • Двухфакторная аутентификация (2FA): Активируйте эту защиту для своих учетных записей. Используйте телефон, альтернативную электронную почту или сервисы для генерации одноразовых кодов. Регулярно проверяйте подключенные к аккаунтам устройства и меняйте пароли, если заметите подозрительные подключения.
  • Осторожность со ссылками: Избегайте перехода по сомнительным ссылкам. Если адресная строка браузера содержит восклицательный знак, это может быть признаком опасности. Значок замка указывает на безопасное соединение.
  • Избегайте публичного Wi-Fi: Используйте Bluetooth и Wi-Fi только тогда, когда это необходимо. Публичные сети могут быть опасными для передачи конфиденциальной информации.
  • Блокируйте устройства: Если оставляете компьютер или другой гаджет без присмотра, блокируйте его, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
  • Операции только с личных устройств: Совершайте финансовые и другие важные операции только со своих проверенных устройств.
  • Резервное копирование данных: Регулярно делайте резервные копии информации, сохраняя их на внешних носителях или онлайн-сервисах.
  • Использование лицензионного ПО: Переходите только на лицензионные программы, своевременно обновляйте их и избегайте использования российского программного обеспечения.
  • Проверяйте условия приложений: Перед установкой приложений внимательно ознакомьтесь с условиями обработки персональных данных. Избегайте неизвестных или сомнительных программ, особенно если они требуют доступ к камере, микрофону или контактам. Загружайте программы только из официальных источников.

Помните, что информация, опубликованная в интернете, может остаться там надолго. Будьте осторожны с тем, что раскрываете, особенно в социальных сетях, чтобы уберечься от возможных злонамеренных действий.

Соблюдение этих рекомендаций позволит значительно повысить уровень защиты ваших данных и снизить риски киберпреступности.

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