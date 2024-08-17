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Як уберегтися від кіберзлочинців: рекомендації від фахівців

14:21, 17 серпня 2024
Експерти з кібербезпеки надали поради щодо захисту особистих даних та уникнення шахрайства.
Як уберегтися від кіберзлочинців: рекомендації від фахівців
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Фахівці з кібербезпеки запропонували низку рекомендацій, які допоможуть захистити особисті дані та знизити ризики потрапляння на шахрайські схеми. Ось основні поради:

  • Складні паролі: Використовуйте паролі довжиною не менше десяти символів, що включають великі й малі літери, цифри та спеціальні символи. Для різних ресурсів створюйте унікальні паролі. Для зручності та безпеки скористайтеся менеджерами паролів.
  • Двофакторна автентифікація (2FA): Активуйте цей захист для своїх облікових записів. Використовуйте телефон, альтернативну електронну пошту або сервіси для генерації одноразових кодів. Регулярно перевіряйте підключені до акаунтів пристрої та змінюйте паролі, якщо помітите підозрілі підключення.
  • Обережність із посиланнями: Уникайте переходу за сумнівними посиланнями. Якщо адресний рядок браузера містить знак оклику, це може бути ознакою небезпеки. Значок замка вказує на безпечне з’єднання.
  • Уникайте публічного Wi-Fi: Використовуйте Bluetooth та Wi-Fi лише тоді, коли це необхідно. Публічні мережі можуть бути небезпечними для передавання конфіденційної інформації.
  • Блокуйте пристрої: Якщо залишаєте комп'ютер або інший ґаджет без нагляду, блокуйте його, щоб запобігти несанкціонованому доступу.
  • Операції лише з особистих пристроїв: Здійснюйте фінансові та інші важливі операції тільки зі своїх перевірених пристроїв.
  • Резервне копіювання даних: Регулярно робіть резервні копії інформації, зберігаючи їх на зовнішніх носіях або онлайн-сервісах.
  • Використання ліцензійного ПЗ: Переходьте лише на ліцензійні програми, своєчасно оновлюйте їх і уникайте використання російського програмного забезпечення.
  • Перевіряйте умови додатків: Перед встановленням додатків уважно ознайомтеся з умовами обробки персональних даних. Уникайте невідомих або сумнівних програм, особливо якщо вони вимагають доступ до камери, мікрофона чи контактів. Завантажуйте програми лише з офіційних джерел.

Пам’ятайте, що інформація, опублікована в інтернеті, може залишитися там надовго. Будьте обережні з тим, що розкриваєте, особливо в соціальних мережах, щоб уберегтися від можливих зловмисних дій.

Дотримання цих рекомендацій дозволить значно підвищити рівень захисту ваших даних і знизити ризики кіберзлочинності.

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