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Хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї рф

14:13, 17 серпня 2024
Хакери атакували інтернет-провайдера в російському місті, де розробляють ядерну зброю.
Хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї рф
Джерело фото: ukrinform
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Кіберактивісти групи BO Team успішно провели атаку на інтернет-провайдера «Вега» у місті Снєжинськ Челябінської області, відомому з радянських часів як Челябінськ-70. Удар завдано по критичній інфраструктурі, зокрема, по підприємству, що розробляє ядерні боєприпаси для росії.

За інформацією «Інформаційного спротиву», результати операції значно перевершили очікування. Було виведено з ладу понад 1173 комутатори та 10 серверів провайдера, на яких повністю знищено інформацію. Це призвело до п’ятиденного блокування інтернету та зв’язку в низці стратегічних об’єктів міста, а перспективи відновлення залишаються сумнівними.

BO Team, яка взяла на себе відповідальність за кібератаку, повідомила, що «Вега» є єдиним провайдером у місті, до якого підключено ключове підприємство – Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики (ВНІІТФ), що займається розробкою ядерної зброї.

Найбільш вагомим здобутком хакерів стали персональні дані та документи інституту, який перебуває під міжнародними санкціями. Ці дані розкривають інформацію про осіб і компанії, які допомагають інституту обходити санкції. За повідомленнями в місцевих пабліках, наслідки атаки можуть призвести до зриву виконання державного оборонного замовлення рф, що BO Team вважає своїм досягненням.

Компанія «Вега» у відповідь лише повідомила про атаку на їхню мережеву інфраструктуру та пообіцяла відновити зв’язок до середини 17 серпня. Втім, експерти BO Team сумніваються в цьому, заявляючи, що це станеться «хіба що після дощу в четвер».

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