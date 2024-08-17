Хакеры заблокировали работу производителя ядерного оружия рф

Хакеры атаковали интернет-провайдера в российском городе, где разрабатывают ядерное оружие.

Источник фото: ukrinform

Киберактивисты группы BO Team успешно провели атаку на интернет-провайдера «Вега» в городе Снежинск Челябинской области, известном с советских времен как Челябинск-70. Удар нанесен по критической инфраструктуре, в частности, по предприятию, разрабатывающему ядерные боеприпасы для России.

По информации «Информационного сопротивления», результаты операции значительно превзошли ожидания. Было выведено из строя более 1173 коммутаторов и 10 серверов провайдера, на которых полностью уничтожена информация. Это привело к пятидневному блокированию интернета и связи в ряде стратегических объектов города, а перспективы восстановления остаются сомнительными.

BO Team, взявшая на себя ответственность за кибератаку, сообщила, что «Вега» является единственным провайдером в городе, к которому подключено ключевое предприятие - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ), занимающийся разработкой ядерного оружия.

Наиболее весомым достижением хакеров стали персональные данные и документы института, который находится под международными санкциями. Эти данные раскрывают информацию о лицах и компаниях, которые помогают институту обходить санкции. По сообщениям в местных пабликах, последствия атаки могут привести к срыву выполнения государственного оборонного заказа рф, что BO Team считает своим достижением.

Компания «Вега» в ответ лишь сообщила об атаке на их сетевую инфраструктуру и пообещала восстановить связь до середины 17 августа. Впрочем, эксперты BO Team сомневаются в этом, заявляя, что это произойдет «разве что после дождя в четверг».

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