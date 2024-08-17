Суд обязал фирму вернуть 1,6 млн гривен за ремонт остановок в Полтаве из-за выявленного сговора на тендере

Компанию «Виват Групп» обязали вернуть 1,6 млн гривен за фальсификацию тендера на ремонт остановок в Полтаве.

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным соглашение между управлением жилищно-коммунального хозяйства исполкома Полтавского горсовета и ООО «Строительная компания «Виват Групп» по ремонту остановок общественного транспорта. Суд также постановил взыскать с фирмы 1,6 млн гривен.

Согласно решению суда по делу № 910/3283/24, в 2020 году управление ЖКХ Полтавского горсовета через платформу «Прозорро» заключило контракт с «Виват Групп» на капитальный ремонт 10 остановок общественного транспорта на сумму 1,99 млн гривен. Конкурентом на тендере было ООО «Агро Спец Строй», которое предложило цену в 2,03 млн гривен.

В 2021 году сумма сделки была уменьшена до 1,6 млн гривен, и «Виват Групп» получила от заказчика всю сумму. Однако в 2023 году Антимонопольный комитет Украины выявил нарушения на тендере. АМКУ установил, что «Виват Групп» и «Агро Спец Строй» сговорились, искажая результаты торгов, что подтверждено совместным использованием IP-адреса для подачи тендерных предложений и идентичными расчетами договорной цены.

В результате суд признал сделку недействительной и обязал «Виват Групп» вернуть 1,6 млн гривен.

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