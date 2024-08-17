На энергетическом объекте Киевской области нашли тело слесаря

Найдено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни.

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На энергетическом объекте в Киевской области было обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным ведомства, работника нашли во время планового осмотра объекта.

«Во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть», - говорится в официальном сообщении министерства.

Сейчас выясняются причины смерти работника.

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