Практика судов
  1. В Украине

На энергетическом объекте Киевской области нашли тело слесаря

12:43, 17 августа 2024
Найдено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни.
На энергетическом объекте Киевской области нашли тело слесаря
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На энергетическом объекте в Киевской области было обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным ведомства, работника нашли во время планового осмотра объекта.

«Во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть», - говорится в официальном сообщении министерства.

Сейчас выясняются причины смерти работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командирам запретили отказывать в удовлетворении рапорта по основаниям неприобщения документов, которые есть или должны быть у командира – новый приказ Минобороны

Никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что он подал рапорт - Минобороны утвердило порядок работы с рапортами.

Верховный Суд высказался об исчислении срока подачи апелляционной жалобы на определение, полный текст которого был провозглашен в другой день, чем резолютивная часть

Если полный текст определения был составлен позже, в случае неосведомленности заинтересованных лиц по мотивам принятого следственным судьей решения, указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования.

Обвиняемый считал, что для эффективной защиты ему необходимо два адвоката, но суд провел заседание без одного из них – что решил Верховный Суд

Суд должен создать достаточные условия для возможности реализации своих функций каждым из защитников по мере обеспечения права обвиняемого на эффективную правовую защиту – Верховный Суд.

У Службы дисциплинарных инспекторов наконец-то появятся помещения

Но нужно еще договориться с Кабинетом министров и Министерством инфраструктуры.

Считается ли личной подачей заявления об отсрочке направление его по почте – вывод административного суда

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке и указал, что обязанность «лично сообщить» не означает «лично прибыть», а также, что должен применяться закон, действовавший на момент подачи заявления.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео