На энергетическом объекте Киевской области нашли тело слесаря

На энергетическом объекте в Киевской области было обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
По данным ведомства, работника нашли во время планового осмотра объекта.
«Во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть», - говорится в официальном сообщении министерства.
Сейчас выясняются причины смерти работника.
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