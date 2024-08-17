Трамп заработал $300 тысяч на продаже фирменных Библий, однако его долги превышают $100 млн

Несмотря на доходы от продажи Библий и криптовалютных инвестиций, Трамп имеет значительные финансовые обязательства.

Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже фирменных Библий под маркой «Библия Гринвуда», но обязан более 100 миллионов долларов из-за трех проигранных судебных дел. Об этом стало известно из новых финансовых отчетов, сообщает ВВС.

Как ранее сообщалось, фирменная Библия, названная в честь кантри-певца Ли Гринвуда, продавалась за 59,99 долларов на веб-сайте Гринвуда. Это партнерство с Гринвудом, известным песней «God Bless the USA», позволило Трампу заработать 300 тысяч долларов с начала года.

Кроме Библий, Трамп получил доход от продажи собственных книг: 4,5 миллиона долларов от «Писем к Трампу», содержащих переписку между Трампом и знаменитостями, и 500 тысяч долларов от «Путешествия MAGA».

Он также имеет от 1 до 5 миллионов долларов в криптовалюте, которую ранее Трамп называл «аферой». Однако недавно он изменил свое мнение о цифровых валютах и поддержал их на конференции Bitcoin 2024, заявив: «Биткойн не угрожает доллару. Поведение нынешнего правительства США действительно угрожает доллару».

В то же время, финансовые отчеты подтверждают, что Трамп сталкивается с серьезными долгами из-за трех судебных процессов, которые он проиграл. Он также должен более 100 миллионов долларов (91 миллион фунтов стерлингов).

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