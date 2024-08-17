Трамп заработал $300 тысяч на продаже фирменных Библий, однако его долги превышают $100 млн

Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже фирменных Библий под маркой «Библия Гринвуда», но обязан более 100 миллионов долларов из-за трех проигранных судебных дел. Об этом стало известно из новых финансовых отчетов, сообщает ВВС.
Как ранее сообщалось, фирменная Библия, названная в честь кантри-певца Ли Гринвуда, продавалась за 59,99 долларов на веб-сайте Гринвуда. Это партнерство с Гринвудом, известным песней «God Bless the USA», позволило Трампу заработать 300 тысяч долларов с начала года.
Кроме Библий, Трамп получил доход от продажи собственных книг: 4,5 миллиона долларов от «Писем к Трампу», содержащих переписку между Трампом и знаменитостями, и 500 тысяч долларов от «Путешествия MAGA».
Он также имеет от 1 до 5 миллионов долларов в криптовалюте, которую ранее Трамп называл «аферой». Однако недавно он изменил свое мнение о цифровых валютах и поддержал их на конференции Bitcoin 2024, заявив: «Биткойн не угрожает доллару. Поведение нынешнего правительства США действительно угрожает доллару».
В то же время, финансовые отчеты подтверждают, что Трамп сталкивается с серьезными долгами из-за трех судебных процессов, которые он проиграл. Он также должен более 100 миллионов долларов (91 миллион фунтов стерлингов).
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