Как утверждает The Wall Street Journal, несмотря на запрет США применять ракеты ATACMS по России, Украина все же использовала американскую технику в наступлении на Курскую область.

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США отказываются делиться с Украиной разведывательными данными о целях в россии, чтобы избежать обвинений в содействии украинскому наступлению на Курскую область. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди украинских военных и чиновников США.

Ранее США запретили использование американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории. У Байдена также заявили, что администрация не знала о планах украинского наступления до его начала. Несмотря на это, украинские военные используют американские бронемашины Bradley и Stryker, которые были предоставлены для поддержки после майского наступления россии на Харьковщине.

Отмечается, что некоторые украинские военные, которые находились вблизи границы с россией, также не знали о предстоящем наступлении в Курской области. Операцию начали подразделения радиоэлектронной борьбы, которые препятствовали российским системам определения украинских позиций и перехвата коммуникаций. Прорыв возглавляли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады, одни из сильнейших подразделений Украины, оснащенные американской бронетехникой Stryker и немецкой Marder.

Западная техника оказалась менее эффективной на востоке и юге Украины из-за плотной заминированности и беспилотников, но на Курщине украинские механизированные войска быстро продвигались вперед без значительного сопротивления. Они продвигались несколько часов в глубь россии, проезжая мимо городов и сел без атаки.

Украинские войска использовали ударные беспилотники для атаки на российские блиндажи, технику и укрепления. По оценкам аналитиков, Украина могла потерять десятки единиц бронетехники за первые девять дней после вторжения. Потери среди военных неизвестны, но неназванный военный отметил, что они значительно меньше, чем во время прошлогоднего контрнаступления.

Россия пыталась замедлить украинское наступление с помощью военной авиации и легковооруженных подразделений, тогда как Украина использовала системы ПВО для защиты от атак.

Напомним, Washington Post утверждает, что Украина и россия должны были провести косвенные переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако наступление Украины в Курской области срывает тайные переговоры с рф.

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