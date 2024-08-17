Андрей Ермак и Рустем Умеров встретились с руководителями общественных организаций

Андрей Ермак и Рустем Умеров обсудили стратегию борьбы с российской агрессией с общественными организациями.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провели встречу с руководителями общественных организаций для обсуждения сотрудничества и путей достижения успеха в борьбе против российской агрессии.

«Классный был разговор. Отвечали на вопросы, делились планами, обменивались идеями. Замечательная энергетика», – рассказал Ермак.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем планируется продолжать диалог с экспертами и работать как на внутреннем уровне, так и с международными партнерами.

Ранее на встрече с представителями общественных организаций Андрей Ермак отметил, что важно максимально объединить усилия государства и гражданского общества, чтобы завершить войну украинской победой и на украинских условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.