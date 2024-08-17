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Андрей Ермак и Рустем Умеров встретились с руководителями общественных организаций

11:49, 17 августа 2024
Андрей Ермак и Рустем Умеров обсудили стратегию борьбы с российской агрессией с общественными организациями.
Андрей Ермак и Рустем Умеров встретились с руководителями общественных организаций
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провели встречу с руководителями общественных организаций для обсуждения сотрудничества и путей достижения успеха в борьбе против российской агрессии.

«Классный был разговор. Отвечали на вопросы, делились планами, обменивались идеями. Замечательная энергетика», – рассказал Ермак.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем планируется продолжать диалог с экспертами и работать как на внутреннем уровне, так и с международными партнерами.

Ранее на встрече с представителями общественных организаций Андрей Ермак отметил, что важно максимально объединить усилия государства и гражданского общества, чтобы завершить войну украинской победой и на украинских условиях.

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