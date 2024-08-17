Андрій Єрмак та Рустем Умєров зустрілися з керівниками громадських організацій

Андрій Єрмак та Рустем Умєров обговорили стратегію боротьби з російською агресією з громадськими організаціями.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з міністром оборони Рустемом Умєровим провели зустріч з керівниками громадських організацій для обговорення співпраці та шляхів досягнення успіху в боротьбі проти російської агресії.

«Класна була розмова. Відповідали на питання, ділилися планами, обмінювалися ідеями. Чудова енергетика», – розповів Єрмак.

Він також підкреслив, що надалі планується продовжувати діалог з експертами і працювати як на внутрішньому рівні, так і з міжнародними партнерами.

Раніше на зустрічі з представниками громадських організацій Андрій Єрмак зазначив, що важливо максимально об’єднати зусилля держави та громадянського суспільства, щоб завершити війну українською перемогою й на українських умовах.

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