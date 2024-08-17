Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг без проходження ВЛК – Черногоренко

Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюсту і Адміністрації Державної прикордонної служби.

Джерело фото: ArmyInform

Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, нововведення спростить процес обліку і зменшить бюрократичні бар'єри.

Найголовнішим є те, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки.

«Цифровізація війська і спрощення бюрократичних процесів продовжуються», – зазначила Черногоренко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перевірити повістку від ТЦК можна буде через Резерв+.

Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

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