Практика судів
  1. В Україні

Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг без проходження ВЛК – Черногоренко

11:36, 17 серпня 2024
Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюсту і Адміністрації Державної прикордонної служби.
Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг без проходження ВЛК – Черногоренко
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, нововведення спростить процес обліку і зменшить бюрократичні бар'єри.

Найголовнішим є те, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки.

«Цифровізація війська і спрощення бюрократичних процесів продовжуються», – зазначила Черногоренко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перевірити повістку від ТЦК можна буде через Резерв+.

Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою – висновок адміністративного суду

Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву про відстрочку і вказав, що обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути», а також, що має застосовуватися закон, який діяв на час подання заяви.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 26 серпня

Першими співбесіди проходитимуть кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а в цілому співбесіди кандидати будуть проходити до вересня.

Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам

Провайдери, які мають прибуток більше 20 млн грн на місяць та виконали інші умови, зможуть забронювати усіх працівників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео