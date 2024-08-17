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Наступ України в Курській області зриває таємні переговори про часткове припинення вогню з рф, – WP

11:23, 17 серпня 2024
Washington Post стверджує, що Україна та росія мали провести непрямі переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
Наступ України в Курській області зриває таємні переговори про часткове припинення вогню з рф, – WP
Джерело фото: BBC
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Спроби досягти часткового припинення вогню росією були зірвані після нещодавнього українського наступу в західній Курській області. Як повідомляє The Washington Post, заплановані переговори між Україною та росією мали відбутися цього місяця в Досі за посередництва Катару, але ситуація на фронті призвела до перенесення зустрічі.

Офіційні особи США повідомили, що делегації обох країн повинні були зустрітися для обговорення угоди, яка передбачала часткове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Водночас, наразі не відомо, чи вдалося б досягти більш широкої угоди про припинення війни.

З початку року росія активно атакує енергетичні об'єкти України, завдаючи серйозних пошкоджень електростанціям і провокуючи відключення електроенергії по всій країні. В Україні, в свою чергу, також завдають ударів по російських нафтових об’єктах, що вплинуло на світові ціни на газ.

За даними джерел, український наступ у Курській області викликав відстрочку зустрічі, оскільки росія сприйняла це як «ескалацію конфлікту». У відповідь на це Катар відмовився проводити односторонню зустріч з українською делегацією.

Однак, відповідаючи на запитання The Washington Post, Офіс Президента України повідомив, що саміт у Досі було перенесено через ситуацію на Близькому Сході. Тепер планується відеоконференція, яка відбудеться 22 серпня. Україна планує проконсультуватися з міжнародними партнерами щодо подальших кроків.

У кремлі ж не відповіли запит видання. Білий дім також відмовився коментувати цю історію, проте раніше Адміністрація Байдена заявляла, що будь-які рішення про припинення вогню повинні прийматися Україною.

Дипломатичні джерела також зазначили, що офіційні особи з росії відклали зустріч з катарськими посередниками, намагаючись знайти нові підходи для переговорів.

Українські чиновники підкреслили, що бомбардування енергетичної інфраструктури росією останніми тижнями залишають країну у великій небезпеці, особливо в холодні зимові місяці. «У нас є один шанс пережити цю зиму, і це якщо росіяни не здійснять нових атак на мережу», — сказав український чиновник, який був поінформований про переговори.

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