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Наступление Украины в Курской области срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня с рф, – WP

11:23, 17 августа 2024
Washington Post утверждает, что Украина и россия должны были провести косвенные переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Наступление Украины в Курской области срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня с рф, – WP
Источник фото: BBC
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Попытки достичь частичного прекращения огня россией были сорваны после недавнего украинского наступления в западной Курской области. Как сообщает The Washington Post, запланированные переговоры между Украиной и россией должны были состояться в этом месяце в Дохе при посредничестве Катара, но ситуация на фронте привела к переносу встречи.

Официальные лица США сообщили, что делегации обеих стран должны были встретиться для обсуждения соглашения, которое предусматривало частичное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. В то же время, пока не известно, удалось бы достичь более широкого соглашения о прекращении войны.

С начала года россия активно атакует энергетические объекты Украины, нанося серьезные повреждения электростанциям и провоцируя отключения электроэнергии по всей стране. В Украине, в свою очередь, также наносят удары по российским нефтяным объектам, что повлияло на мировые цены на газ.

По данным источников, украинское наступление в Курской области вызвало отсрочку встречи, поскольку россия восприняла это как «эскалацию конфликта». В ответ на это Катар отказался проводить одностороннюю встречу с украинской делегацией.

Однако, отвечая на вопрос The Washington Post, Офис Президента Украины сообщил, что саммит в Дохе был перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Теперь планируется видеоконференция, которая состоится 22 августа. Украина планирует проконсультироваться с международными партнерами относительно дальнейших шагов.

В кремле же не ответили на запрос издания. Белый дом также отказался комментировать эту историю, однако ранее Администрация Байдена заявляла, что любые решения о прекращении огня должны приниматься Украиной.

Дипломатические источники также отметили, что официальные лица из россии отложили встречу с катарскими посредниками, пытаясь найти новые подходы для переговоров.

Украинские чиновники подчеркнули, что бомбардировки энергетической инфраструктуры россией в последние недели оставляют страну в большой опасности, особенно в холодные зимние месяцы. «У нас есть один шанс пережить эту зиму, и это если россияне не совершат новых атак на сеть», - сказал украинский чиновник, который был проинформирован о переговорах.

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