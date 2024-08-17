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Парней от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр Оберег без прохождения ВВК – Черногоренко

11:36, 17 августа 2024
Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы.
Парней от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр Оберег без прохождения ВВК – Черногоренко
Источник фото: ArmyInform
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Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Как сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, нововведение упростит процесс учета и уменьшит бюрократические барьеры.

Самым главным является то, что молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников.

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных.

Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр Оберіг без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом.

Актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки.

«Цифровизация войска и упрощение бюрократических процессов продолжаются», - отметила Черногоренко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проверить повестку от ТЦК можно будет через Резерв+.

Кроме того, ребята до 25 лет будут браться на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе те, которые находятся за границей.

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