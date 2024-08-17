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США не дають Україні розвіддані про цілі в росії, щоб уникнути звинувачень у підтримці наступу на Курськ, – WSJ

12:07, 17 серпня 2024
Як стверджує The Wall Street Journal, попри заборону США застосовувати ракети ATACMS по росії, Україна все ж використала американську техніку в наступі на Курську область.
США не дають Україні розвіддані про цілі в росії, щоб уникнути звинувачень у підтримці наступу на Курськ, – WSJ
Джерело фото: zn.ua
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США відмовляються ділитися з Україною розвідувальними даними про цілі в росії, аби уникнути звинувачень у сприянні українському наступу на Курську область. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед українських військових і посадовців США.

Раніше США заборонили використання американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по російській території. У Байдена також заявили, що адміністрація не знала про плани українського наступу до його початку. Незважаючи на це, українські військові використовують американські бронемашини Bradley і Stryker, які були надані для підтримки після травневого наступу росії на Харківщині.

Зазначається, що деякі українські військові, які знаходилися поблизу кордону з росією, також не знали про майбутній наступ в Курській області. Операцію розпочали підрозділи радіоелектронної боротьби, які перешкоджали російським системам визначення українських позицій та перехоплення комунікацій. Прорив очолювали 80-та та 82-та десантно-штурмові бригади, одні з найсильніших підрозділів України, оснащені американською бронетехнікою Stryker та німецькою Marder.

Західна техніка виявилася менш ефективною на сході та півдні України через щільну замінованість та безпілотники, але на Курщині українські механізовані війська швидко просувалися вперед без значного опору. Вони просувалися кілька годин у глиб росії, проїжджаючи повз міста та села без атаки.

Українські війська використовували ударні безпілотники для атаки на російські бліндажі, техніку та укріплення. За оцінками аналітиків, Україна могла втратити десятки одиниць бронетехніки за перші дев’ять днів після вторгнення. Втрати серед військових невідомі, але неназваний військовий зазначив, що вони значно менші, ніж під час минулорічного контрнаступу.

росія намагалася уповільнити український наступ за допомогою військової авіації та легкоозброєних підрозділів, тоді як Україна використовувала системи ППО для захисту від атак.

Нагадаємо, Washington Post стверджує, що Україна та росія мали провести непрямі переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте наступ України в Курській області зриває таємні переговори з рф.

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