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Трамп заробив $300 тисяч на продажі фірмових Біблій, проте його борги перевищують $100 млн

12:25, 17 серпня 2024
Попри доходи від продажу Біблій та криптовалютних інвестицій, Трамп має значні фінансові зобов'язання.
Трамп заробив $300 тисяч на продажі фірмових Біблій, проте його борги перевищують $100 млн
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Колишній президент США Дональд Трамп заробив 300 тисяч доларів на продажу фірмових Біблій під маркою «Біблія Грінвуда», але зобов'язаний більше 100 мільйонів доларів через три програні судові справи. Про це стало відомо з нових фінансових звітів, повідомляє ВВС.

Як раніше повідомлялося, фірмова Біблія, названа на честь кантрі-співака Лі Грінвуда, продавалася за 59,99 доларів на веб-сайті Грінвуда. Це партнерство з Грінвудом, відомим піснею «God Bless the USA», дозволило Трампу заробити 300 тисяч доларів з початку року.

Крім Біблій, Трамп отримав дохід від продажу власних книг: 4,5 мільйона доларів від «Листів до Трампа», що містять переписку між Трампом і знаменитостями, і 500 тисяч доларів від «Подорожі MAGA».

Він також має від 1 до 5 мільйонів доларів у криптовалюті, яку раніше Трамп називав «аферою». Проте нещодавно він змінив свою думку про цифрові валюти і підтримав їх на конференції Bitcoin 2024, заявивши: «Біткойн не загрожує долару. Поведінка нинішнього уряду США дійсно загрожує долару».

Водночас, фінансові звіти підтверджують, що Трамп стикається з серйозними боргами через три судові процеси, які він програв. Він також винен понад 100 мільйонів доларів (91 мільйон фунтів стерлінгів).

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