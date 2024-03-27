Трамп продає спеціальну Біблію на тлі зростання судових боргів

Крім копій Біблії «Боже, благослови США», Трамп представив на продаж лінію кросівок.

Джерело фото: АР

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на фоні судових розбирань та боргів продає особисто затверджені ним копії Біблії «Боже, благослови США» своїм прихильникам. Одну таку книгу вже погодилися купити за 59,99 доларів.

За інформацією від Associated Press, Біблія, крім тексту перекладу версії короля Якова, містить копії таких документів, як Конституція США, Білль про права, Декларація незалежності та Клятва вірності. Також вона включає рукописний приспів до пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходив на своїх заходах.

«Усі американці повинні мати Біблію у своєму будинку, і у мене їх багато. Це моя улюблена книга. Я пишаюся тим, що підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні змусити Америку знову молитися», — заявив Трамп.

На сайті, де реалізуються ці книги, зазначено, що вони «не мають нічого спільного з політичними кампаніями» і «легкі для читання, з великим шрифтом і лаконічним дизайном, що запрошує вас вивчати Слово Боже в будь-якому місці і в будь-який час».

Попри це, Біблія - це лише один з численних товарів, які Трамп реалізував за часи передвиборчої кампанії. Минулого місяця він представив нову лінію кросівок під власним брендом на виставці Sneaker Con. Одні з цих кросівок, золоті «Never Surrender High-Tops», коштують 399 доларів.

Крім того, Трамп займався технологією NFT і минулого року повідомив, що заробив від 100 000 до 1 мільйона доларів на серії цифрових карток, які зображували його у «мультяшних» образах, таких як астронавт, ковбой і супергерой.

Однак Трамп стикається зі значними фінансовими труднощами через судові справи проти нього. У березні цього року він отримав відстрочку стягнення понад 454 мільйонів доларів, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.