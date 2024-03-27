Практика судів
  1. У світі

Трамп продає спеціальну Біблію на тлі зростання судових боргів

16:23, 27 березня 2024
Крім копій Біблії «Боже, благослови США», Трамп представив на продаж лінію кросівок.
Трамп продає спеціальну Біблію на тлі зростання судових боргів
Джерело фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на фоні судових розбирань та боргів продає особисто затверджені ним копії Біблії «Боже, благослови США» своїм прихильникам. Одну таку книгу вже погодилися купити за 59,99 доларів.

За інформацією від Associated Press, Біблія, крім тексту перекладу версії короля Якова, містить копії таких документів, як Конституція США, Білль про права, Декларація незалежності та Клятва вірності. Також вона включає рукописний приспів до пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходив на своїх заходах.

«Усі американці повинні мати Біблію у своєму будинку, і у мене їх багато. Це моя улюблена книга. Я пишаюся тим, що підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні змусити Америку знову молитися», — заявив Трамп.

На сайті, де реалізуються ці книги, зазначено, що вони «не мають нічого спільного з політичними кампаніями» і «легкі для читання, з великим шрифтом і лаконічним дизайном, що запрошує вас вивчати Слово Боже в будь-якому місці і в будь-який час».

Попри це, Біблія - це лише один з численних товарів, які Трамп реалізував за часи передвиборчої кампанії. Минулого місяця він представив нову лінію кросівок під власним брендом на виставці Sneaker Con. Одні з цих кросівок, золоті «Never Surrender High-Tops», коштують 399 доларів.

Крім того, Трамп займався технологією NFT і минулого року повідомив, що заробив від 100 000 до 1 мільйона доларів на серії цифрових карток, які зображували його у «мультяшних» образах, таких як астронавт, ковбой і супергерой.

Однак Трамп стикається зі значними фінансовими труднощами через судові справи проти нього. У березні цього року він отримав відстрочку стягнення понад 454 мільйонів доларів, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю

Передбачаються зміни до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Роман Ігнатов звільнився з ВККС

Наостанок Роман Ігнатов повідомив, що тиску на нього не було.

Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів

Законопроект Уряду передбачає, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Президент, повноваження якого припинено, народний депутат, прем’єр-міністр, міністр, Генпрокурор, член АМКУ, голова НБУ.

Відсутність офіційного доходу, вчинки родичів та дивні оборудки: чому ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів

Все більше кандидатів на посади суддів судів першої інстанції втрачають шанси одягнути суддівську мантію.

Закон про Вищий адміністративний суд ухвалять до кінця липня 2024 року

Оновлений меморандум з МВФ передбачає прийняття закону про створення Вищого адмінсуду, суддів до якого фільтруватиме Громадська рада міжнародних експертів, до початку серпня 2024 року

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва