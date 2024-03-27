Поховальний вінок під дверима журналіста у Рівному: один зі зловмисників відповідатиме у суді

Чоловік своєї вини не визнав і намагався штучно забезпечити собі алібі.

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У Рівному завершено розслідування справи щодо поховального вінка під дверима журналіста. Про це повідомляє обласна прокуратура.

До суду скерували до суду обвинувальний акт за фактом погроз вбивством та насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням ним професійної діяльності.

Як встановило слідство, житель обласного центру у липні 2023 року виконав напис «Вічна пам’ять, світла пам’ять … від вдячних читачів» на стрічці до поховального вінка, який залишили під дверима головного редактора місцевої інформагенції.

Попри ретельне планування і конспірацію злочину правоохоронцям вдалося встановити та відслідкувати автівки та маршрути руху потенційно причетних осіб, коло їх спілкування та мобільний трафік.

Обвинувачений зі слідством не співпрацював, своєї вини не визнав і намагався штучно забезпечити собі алібі.

Правоохоронцям вдалося здобути достатньо доказів, аби у грудні 2023 року одному зі зловмисників повідомити про підозру, а нині скерувати до Рівненського міського суду обвинувальний акт щодо цієї особи. Наразі встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Максимальне покарання за подібний злочин - позбавлення волі на строк до 3 років.

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