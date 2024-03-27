Погребальный венок под дверью журналиста в Ровно: один из злоумышленников будет отвечать в суде

Мужчина своей вины не признал и пытался искусственно обеспечить себе алиби.

В Ровно завершено расследование дела о погребальном венке под дверью журналиста. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суд направили в суд обвинительный акт по факту угроз убийства и насилия в отношении журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности.

Как установило следствие, житель областного центра в июле 2023 года исполнил надпись «Вечная память, светлая память… от благодарных читателей» на ленте до погребального венка, оставленного под дверью главного редактора местного информагентства.

Несмотря на тщательное планирование и конспирацию преступления, правоохранителям удалось установить и отследить автомобили и маршруты движения потенциально причастных лиц, круг их общения и мобильный трафик.

Обвиняемый со следствием не сотрудничал, своей вины не признал и пытался искусственно обеспечить себе алиби.

Правоохранителям удалось получить достаточно доказательств, чтобы в декабре 2023 одного из злоумышленников сообщить о подозрении, а ныне направить в Ровенский городской суд обвинительный акт в отношении этого лица. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Максимальное наказание за подобное преступление – лишение свободы сроком до 3 лет.

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