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Имеет ли право на налоговую социальную льготу работник-пенсионер: разъяснение

19:58, 27 марта 2024
В ГНС отметили, что физическое лицо, одновременно с пенсией по ПФУ получает доходы в виде заработной платы, имеет право на налоговую социальную льготу по общим правилам.
Имеет ли право на налоговую социальную льготу работник-пенсионер: разъяснение
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Налоговая служба в Винницкой области информирует, имеет ли право на налоговую социальную льготу работник-пенсионер.

Отмечается, что налогоплательщики, имеющие право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы и размеры налоговых социальных льгот определены в п. 169.1 НКУ.

Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячного дохода в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты) (пп. 169.2.1 НКУ).

Налогоплательщик подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения налоговой социальной льготы (пп. 169.2.2 НКУ).

Вместе с тем, согласно пп. 169.2.3 НКУ, налоговая социальная льгота не применима к:

доходов налогоплательщика, иных чем заработная плата;

заработной платы, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета;

дохода самозанятого лица от производства предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессиональной деятельности.

С учетом указанного физическое лицо, одновременно с доходами в виде пенсии из Пенсионного фонда Украины получает доходы в виде заработной платы, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы при условии соблюдение требований пп. 169.1 НКУ и предоставление работодателю заявления о применении льготы.

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