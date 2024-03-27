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Дверь из фильма «Титаник» ушла с молотка за более чем $700 тысяч

18:46, 27 марта 2024
Дверь из фильма «Титаник», которая спасла Кейт Уинслет, продали на аукционе за рекордную сумму в 718,750 долларов США.
Дверь из фильма «Титаник» ушла с молотка за более чем $700 тысяч
Источник фото: konkurent.ua
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Фрагмент двери из фильма "Титаник", который стал свидетелем трагедии любовников Розы и Джека, нашел нового владельца на аукционе Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood за 718,750 долларов США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Этот фрагмент бальсового дерева, изображающий часть дверной рамы прямо над входом в лаунж первого класса на "Титанике", стал самым ценным предметом, проданным на аукционе. Его стоимость превысила другие культовые вещи, такие как кнут из "Индианы Джонса" и топор Джека Николсона из "Сияния".

Помимо этого фрагмента, на аукционе также было продано шифоновое платье актрисы Кейт Уинслет, которое она носила в последней сцене фильма, за сумму 125,000 долларов США.

Фильм "Титаник", снятый в 1997 году, продолжает вызывать дискуссии среди зрителей. В 2023 году, в преддверии 25-летия фильма, режиссер Джеймс Кэмерон провел эксперимент, чтобы определить, могли бы оба героя выжить. Он выразил убеждение, что Джек мог бы выжить, однако его первоочередной целью было обеспечить безопасность Розы, что, по его словам, соответствовало его характеру в фильме.

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