Двері з фільму «Титанік» пішли з молотка за понад $700 тисяч

Двері з фільму «Титанік» які врятували Кейт Вінслет, продали на аукціоні за рекордну суму у 718,750 доларів США.

Джерело фото: konkurent.ua

Фрагмент дверей з фільму «Титанік», який став свідком трагедії коханців Рози і Джека, знайшов нового власника на аукціоні Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood за 718,750 доларів США. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Цей фрагмент бальсового дерева, що зображує частину дверної рами прямо над входом у лаунж першого класу на «Титаніку», став найціннішим предметом, проданим на аукціоні. Його вартість перевищила інші культові речі, такі як батіг з «Індіани Джонса» та сокира Джека Ніколсона з «Сяйва».

Крім цього фрагменту, на аукціоні також було продано шифонове плаття акторки Кейт Вінслет, яке вона носила в останній сцені фільму, за суму 125,000 доларів США.

Фільм «Титанік», знятий у 1997 році, продовжує викликати дискусії серед глядачів. У 2023 році, напередодні 25-річчя фільму, режисер Джеймс Кемерон провів експеримент, щоб визначити, чи могли б обидва герої вижити. Він висловив переконання, що Джек міг би вижити, проте його першочерговою метою було забезпечити безпеку Рози, що, за його словами, відповідало його характеру в фільмі.

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