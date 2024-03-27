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Трамп продает специальную Библию на фоне роста судебных долгов

16:23, 27 марта 2024
Кроме копий Библии «Боже, благослови США», Трамп представил на продажу линию кроссовок.
Трамп продает специальную Библию на фоне роста судебных долгов
Источник фото: АР
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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на фоне судебных разбирательств и долгов продает лично утвержденные им копии Библии "Боже, благослови США" своим сторонникам. Одну такую книгу уже согласились купить за 59,99 долларов.

По информации от Associated Press, Библия, кроме текста перевода версии короля Якова, содержит копии таких документов, как Конституция США, Билль о правах, Декларация независимости и Клятва верности. Также она включает рукописный припев к песне кантри-певца Ли Гринвуда, под которую Трамп выходил на своих мероприятиях.

"Все американцы должны иметь Библию в своем доме, и у меня их много. Это моя любимая книга. Я горжусь тем, что поддерживаю и поощряю вас получить эту Библию. Мы должны заставить Америку снова молиться", - заявил Трамп.

На сайте, где реализуются эти книги, указано, что они "не имеют ничего общего с политическими кампаниями" и "легкие для чтения, с крупным шрифтом и лаконичным дизайном, приглашающим вас изучать Слово Божье в любом месте и в любое время".

Несмотря на это, Библия - это лишь один из многочисленных товаров, которые Трамп реализовал за время предвыборной кампании. В прошлом месяце он представил новую линию кроссовок под собственным брендом на выставке Sneaker Con. Одни из этих кроссовок, золотые "Never Surrender High-Tops", стоят 399 долларов.

Кроме того, Трамп занимался технологией NFT и в прошлом году сообщил, что заработал от 100 000 до 1 миллиона долларов на серии цифровых карточек, которые изображали его в "мультяшных" образах, таких как астронавт, ковбой и супергерой.

Однако Трамп сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за судебных дел против него. В марте этого года он получил отсрочку взыскания более 454 миллионов долларов, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве.

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