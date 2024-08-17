На енергетичному об'єкті Київщини знайшли тіло слюсаря

На енергетичному об'єкті в Київській області було виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання. Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За даними відомства, працівника знайшли під час планового огляду об'єкта.
«Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть», – йдеться в офіційному повідомленні міністерства.
Наразі з'ясовуються причини смерті працівника.
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