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На енергетичному об'єкті Київщини знайшли тіло слюсаря

12:43, 17 серпня 2024
Знайдено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя.
На енергетичному об'єкті Київщини знайшли тіло слюсаря
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На енергетичному об'єкті в Київській області було виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства, працівника знайшли під час планового огляду об'єкта.

«Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть», – йдеться в офіційному повідомленні міністерства.

Наразі з'ясовуються причини смерті працівника.

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