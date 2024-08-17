Практика судів
  1. В Україні

Суд зобов’язав фірму повернути 1,6 млн гривень за ремонт зупинок у Полтаві через виявлену змову на тендері

13:55, 17 серпня 2024
Компанію «Віват Груп» зобов’язали повернути 1,6 млн гривень за фальсифікацію тендеру на ремонт зупинок у Полтаві.
Суд зобов’язав фірму повернути 1,6 млн гривень за ремонт зупинок у Полтаві через виявлену змову на тендері
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд міста Києва визнав недійсною угоду між управлінням житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Віват Груп» щодо ремонту зупинок громадського транспорту. Суд також ухвалив стягнути з фірми 1,6 млн гривень.

Згідно з рішенням суду у справі № 910/3283/24, у 2020 році управління ЖКГ Полтавської міськради через платформу «Прозорро» уклало контракт з «Віват Груп» на капітальний ремонт 10 зупинок громадського транспорту на суму 1,99 млн гривень. Конкурентом на тендері було ТОВ «Агро Спец Буд», яке запропонувало ціну в 2,03 млн гривень.

У 2021 році сума угоди була зменшена до 1,6 млн гривень, і «Віват Груп» отримала від замовника всю суму. Однак у 2023 році Антимонопольний комітет України виявив порушення на тендері. АМКУ встановив, що «Віват Груп» та «Агро Спец Буд» змовилися, спотворюючи результати торгів, що підтверджено спільним використанням IP-адреси для подачі тендерних пропозицій та ідентичними розрахунками договірної ціни.

Внаслідок цього суд визнав угоду недійсною та зобов’язав «Віват Груп» повернути 1,6 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання кордону щодо додаткових перевірок громадян

Зупинили на кордоні для «додаткового вивчення підстав» – Кабмін додав до Правил перетинання кордону можливість ДПСУ перевіряти дані з різних реєстрів і баз даних.

Командирам заборонили відмовляти у задоволенні рапорту з підстав недолучення документів, які є або повинні бути у командира – новий наказ Міноборони

Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав рапорт - Міноборони затвердило порядок роботи з рапортами.

Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Обвинувачений вбачав, що для ефективного захисту йому необхідно два адвокати, але суд провів засідання без одного з них – що вирішив Верховний Суд

Суд має створити достатні умови для можливості реалізації своїх функцій кожним із захисників в міру необхідності забезпечення права обвинуваченого на ефективний правовий захист – Верховний Суд.

У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео