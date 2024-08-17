Суд зобов’язав фірму повернути 1,6 млн гривень за ремонт зупинок у Полтаві через виявлену змову на тендері

Компанію «Віват Груп» зобов’язали повернути 1,6 млн гривень за фальсифікацію тендеру на ремонт зупинок у Полтаві.

Господарський суд міста Києва визнав недійсною угоду між управлінням житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Віват Груп» щодо ремонту зупинок громадського транспорту. Суд також ухвалив стягнути з фірми 1,6 млн гривень.

Згідно з рішенням суду у справі № 910/3283/24, у 2020 році управління ЖКГ Полтавської міськради через платформу «Прозорро» уклало контракт з «Віват Груп» на капітальний ремонт 10 зупинок громадського транспорту на суму 1,99 млн гривень. Конкурентом на тендері було ТОВ «Агро Спец Буд», яке запропонувало ціну в 2,03 млн гривень.

У 2021 році сума угоди була зменшена до 1,6 млн гривень, і «Віват Груп» отримала від замовника всю суму. Однак у 2023 році Антимонопольний комітет України виявив порушення на тендері. АМКУ встановив, що «Віват Груп» та «Агро Спец Буд» змовилися, спотворюючи результати торгів, що підтверджено спільним використанням IP-адреси для подачі тендерних пропозицій та ідентичними розрахунками договірної ціни.

Внаслідок цього суд визнав угоду недійсною та зобов’язав «Віват Груп» повернути 1,6 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.