Практика судов
  1. В мире

Компания Илона Маска X объявила, что сворачивает свою деятельность в Бразилии

19:28, 17 августа 2024
Накануне Верховный суд Бразилии начал расследование против Маска из-за отказа блокировать определенные аккаунты.
Компания Илона Маска X объявила, что сворачивает свою деятельность в Бразилии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Илона Маска X объявила, что сворачивает свою деятельность в Бразилии.

Накануне Верховный суд Бразилии начал расследование против Маска из-за отказа блокировать определенные аккаунты.

В пресс-службе компании отмечают, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораэс якобы угрожал представителю X в Бразилии арестом, если соцсеть «не подчинится его цензурным приказам».

«Несмотря на то, что наши многочисленные обращения в Верховный суд не были услышаны, бразильская общественность не была проинформирована об этих приказах, а наши бразильские сотрудники не несут ответственности и не контролируют блокировку контента на нашей платформе, Мораэс решил угрожать нашим сотрудникам в Бразилии вместо того, чтобы уважать закон или надлежащую правовую процедуру», - говорится в сообщении.

В этой связи компания решила закрыть свою деятельность в стране, чтобы защитить своих сотрудников.

В то же время, соцсеть X остается доступной для жителей Бразилии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2024 году только 20% государственных служащих младше 35 лет.

Должны ли лица с инвалидностью стоять в очередях в ТЦК для продления отсрочки – ответ Минобороны

Эксперты по вопросам реформ, работающие в грантовых организациях, могут забронироваться через Дію, а лица с инвалидностью должны идти в ТЦК как за оформлением отсрочки, так и за ее продлением – в Минобороны объяснили, над чем работает цифровая команда.

Верховный Суд объяснил, по каким признакам можно отграничить злоупотребление служебным положением от других нарушений, допущенных при исполнении полномочий

Злоупотребление властью или служебным положением признается преступлением при наличии трех признаков в их совокупности – Верховный Суд.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

При задержании военнообязанных полицейские должны немедленно сообщить родственникам о месте нахождения задержанного - заключение суда

Мужчина утверждал, что полицейские, выполняя обращение ТЦК, не сообщили его родным и близким о задержании.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео