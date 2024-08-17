Накануне Верховный суд Бразилии начал расследование против Маска из-за отказа блокировать определенные аккаунты.

Компания Илона Маска X объявила, что сворачивает свою деятельность в Бразилии.

Накануне Верховный суд Бразилии начал расследование против Маска из-за отказа блокировать определенные аккаунты.

В пресс-службе компании отмечают, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораэс якобы угрожал представителю X в Бразилии арестом, если соцсеть «не подчинится его цензурным приказам».

«Несмотря на то, что наши многочисленные обращения в Верховный суд не были услышаны, бразильская общественность не была проинформирована об этих приказах, а наши бразильские сотрудники не несут ответственности и не контролируют блокировку контента на нашей платформе, Мораэс решил угрожать нашим сотрудникам в Бразилии вместо того, чтобы уважать закон или надлежащую правовую процедуру», - говорится в сообщении.

В этой связи компания решила закрыть свою деятельность в стране, чтобы защитить своих сотрудников.

В то же время, соцсеть X остается доступной для жителей Бразилии.

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