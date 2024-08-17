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На Прикарпатті перевізник вніс 18 чоловік до системи «Шлях» для виїзду за кордон: як його покарав суд

20:05, 17 серпня 2024
Всі «водії» , яких перевізник зі спільником переправили за кордон, повернулися до України.
На Прикарпатті перевізник вніс 18 чоловік до системи «Шлях» для виїзду за кордон: як його покарав суд
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На Івано-Франківщині суд визнав винним перевізника та його спільника у незаконному переправленні осіб через кордон України та підробці документів. Вирок у справі №342/777/24  виніс Городенківський районний суд Івано-Франківської області.

Як зазначається у матеріалах справи, у липні-листопаді 2022 року перевізник разом зі спільником підшукали 18 чоловіків, яких фіктивно оформили водіями, внісши цю інформацію до системи «Шлях». Після цього військовозобов’язані виїхали за кордон через різні пункти пропуску на Львівщині та Закарпатті.

За свої послуги прикарпатці встигли отримати 4,1 тис. доларів, які вилучили під час обшуків. Суд також встановив, що всі чоловіки, яких обвинувачені переправили за кордон, повернулися до України.

Дослідивши всі матеріали справи, суд затвердив угоду про визнання винуватості і призначив чоловікам покарання у вигляді штрафу розміром 140 тисяч гривень. На вирок можна подати апеляцію.

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