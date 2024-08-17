Операция Украины в Курской области продолжается именно так, как и рассчитывалось, — Владимир Зеленский

Плацдарм ВСУ в регионе становится сильнее, обменный фонд пополняется.

Операция ВСУ в Курской области рф продолжается именно так, как и рассчитывалось. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о движении ВСУ в Курской области.

«Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает», - сказал Президент.

Кроме того, Глава государства выразил благодарность каждому подразделению, которое пополняет обменный фонд Украины за счет новых российских военных пленных. Он отметил, что это приближает освобождение украинских военных и гражданских из российского плена.

Зеленский добавил, что на этой неделе произошла перезагрузка переговорной группы и всей обменной инфраструктуры.

«Присоединились к равным из ГУР СБУ, МВД, Вооруженные силы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду проходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, готовыми помогать», - рассказал Президент.

Глава государства добавил, что это бесспорный приоритет Украины и один из десяти пунктов Формулы мира.

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