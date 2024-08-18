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В Хмельницкой области будут судить майора полиции, который поджег магазин на берегу Днестра

08:33, 18 августа 2024
Сумма нанесенного ущерба местному предпринимателю составляет 500 тысяч гривен.
В Хмельницкой области будут судить майора полиции, который поджег магазин на берегу Днестра
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В Хмельницкой области будут судить черновицкого правоохранителя, который поджег магазин на Днестре. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении инспектора ГУНП в Черновицкой области по факту умышленного уничтожения имущества, причинившего ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Установлено, что майор полиции, находясь в с. Куражин на побережье р. Днестр поджег вагончик-магазин местного предпринимателя. Злоумышленнику удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Сумма нанесенного ущерба потерпевшему составляет 500 тысяч гривен. Свою вину обвиняемый признал полностью и возместил причиненный вред.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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