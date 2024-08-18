На Прикарпатті на 17 тисяч гривень оштрафували двох працівників ТЦК за застосування сили до затриманого

Працівників ТЦК визнали винними у перевищенні повноважень під час затримання чоловіка у Верховинському районі.

Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону передала до суду матеріали щодо адміністративної відповідальності двох працівників територіального центру комплектування (ТЦК) у званні майора та капітана за застосування насильства під час затримання чоловіка. Верховинський районний суд визнав їх винними та оштрафував за перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє видання «Бліц-Інфо».

За даними суду, 10 липня працівники ТЦК отримали повідомлення від Держприкордонслужби про чоловіка, який у селі Ільці намагався незаконно перетнути кордон. Офіцери прибули на місце, де прикордонники викликали їх для перевірки військово-облікових даних затриманого. Проте чоловік відмовився слідувати до автомобіля ТЦК та намагався піти.

Відповідно до матеріалів справи, офіцери силою повалили його на землю та посадили в машину. Прокурор надав суду відеозапис, на якому видно, як військові у формі біля автомобіля з написом «Первинна медична допомога» застосували силу, що обмежило права чоловіка на гідність і недоторканість.

Суд визнав дії офіцерів порушенням ч. 2 ст. 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив їм штраф у розмірі 17 000 гривень кожному.

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