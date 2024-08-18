Поблизу ЗАЕС влучив дрон – МАГАТЕ

Удар дроном пошкодив дорогу поблизу Запорізької АЕС та біля важливих охолоджувальних ставків – МАГАТЕ.

Одна з доріг, що пролягає навколо Запорізької атомної електростанції, була пошкоджена внаслідок удару дрона. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Безпекова ситуація на Запорізькій АЕС в Україні погіршилася після удару дроном по дорозі довкола периметру станції 17 серпня», – зазначається у звіті.

За інформацією агентства, епіцентр вибуху був поблизу важливих охолоджувальних ставків та на відстані близько 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач. Ця лінія є єдиною вцілілою серед потужностей 750 кіловольтів, яка постачає електроенергію для ЗАЕС.

У звіті підкреслюється, що жертв внаслідок вибуху не було, як і пошкоджень обладнання станції. Проте було пошкоджено дорогу між двома основними воротами ЗАЕС.

Крім цього, експерти МАГАТЕ відзначили зростання військової активності поблизу станції протягом останнього тижня.

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