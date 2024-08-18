У Ростовській області через удар дронів горить нафтобаза – фото та відео

У Ростовській області дрони влучили по нафтобазі, загорілися два резервуари.

У Ростовській області росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Як повідомляють російські Telegram-канали, удар дронами призвів до займання двох резервуарів із дизпаливом.

За словами губернатора області Василя Голубєва, сили ППО відбили атаку БпЛА на південному сході регіону, однак уламки дронів впали на територію промислових складів у місті Пролетарськ, що спричинило загоряння. Вогнеборці працюють над ліквідацією пожежі.

Згодом повідомили про повторну атаку, через що процес гасіння довелося тимчасово призупинити.

Як зазначають Telegram-ресурси, нафтобаза в Ростовській області вже не вперше стає мішенню: подібна атака відбулася у травні цього року.

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