В Україні зазнала незначного скорочення банківська мережа відділень та зросла кількість POS-терміналів

В Україні скоротилася мережа банківських відділень у ІІ кварталі 2024 року.

У ІІ кварталі 2024 року в Україні спостерігалося незначне скорочення мережі структурних підрозділів банків. Кількість відділень зменшилася на 23 і склала 5 085. Про це повідомляється в Огляді банківського сектору НБУ.

Згідно з даними НБУ, скорочення мережі відбулося переважно в державних та іноземних банках. Водночас облікова чисельність штатних працівників зменшилася у державних та іноземних банках, в приватних – дещо зросла, становлячи 96 тисяч осіб. Найбільше працівників в приватному секторі, зокрема у ПриватБанку – 19,8 тисяч осіб.

Приріст кількості платежів картками через POS-термінали уповільнився до 17% в річному вимірі. Обсяги платежів зростають з однаковими темпами як в Україні, так і за кордоном – близько 24% на рік.

Кількість активних платіжних карток зросла лише у приватних банках, в той час як у державних та іноземних банках відбулося певне скорочення. Загальна кількість платіжних карток досягла 52,7 мільйона, з яких 28,2 мільйона належать ПриватБанку.

Мережа POS-терміналів відновила зростання, вперше з ІІІ кварталу 2022 року. У ІІ кварталі найбільший приріст забезпечили ПриватБанк та інші приватні банки (+10,1 тис. та +4,1 тис. відповідно), внаслідок чого загальна кількість POS-терміналів становить 505 тисяч. Мережа платіжних терміналів іноземних банків розширюється чотири квартали поспіль, а компанія НоваПей збільшила свою мережу на 3,4 тисячі терміналів.

Мережа банкоматів залишилася стабільною, складаючи 29,2 тисячі одиниць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.