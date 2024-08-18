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В Украине претерпела незначительное сокращение банковская сеть отделений и возросло количество POS-терминалов

12:45, 18 августа 2024
В Украине сократилась сеть банковских отделений во II квартале 2024 года.
В Украине претерпела незначительное сокращение банковская сеть отделений и возросло количество POS-терминалов
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Во II квартале 2024 года в Украине наблюдалось незначительное сокращение сети структурных подразделений банков. Количество отделений уменьшилось на 23 и составило 5 085. Об этом сообщается в Обзоре банковского сектора НБУ.

Согласно данным НБУ, сокращение сети произошло преимущественно в государственных и иностранных банках. В то же время учетная численность штатных работников уменьшилась в государственных и иностранных банках, в частных - несколько выросла, составив 96 тысяч человек. Больше всего работников в частном секторе, в частности в ПриватБанке - 19,8 тысяч человек.

Прирост количества платежей карточками через POS-терминалы замедлился до 17% в годовом измерении. Объемы платежей растут с одинаковыми темпами как в Украине, так и за рубежом - около 24% в год.

Количество активных платежных карт выросло только в частных банках, в то время как в государственных и иностранных банках произошло некоторое сокращение. Общее количество платежных карт достигло 52,7 миллиона, из которых 28,2 миллиона принадлежат ПриватБанку.

Сеть POS-терминалов возобновила рост, впервые с III квартала 2022 года. Во II квартале наибольший прирост обеспечили ПриватБанк и другие частные банки (+10,1 тыс. и +4,1 тыс. соответственно), в результате чего общее количество POS-терминалов составляет 505 тысяч. Сеть платежных терминалов иностранных банков расширяется четыре квартала подряд, а компания НоваПей увеличила свою сеть на 3,4 тысячи терминалов.

Сеть банкоматов осталась стабильной, составляя 29,2 тысячи единиц.

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