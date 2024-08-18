ФК «Ужгород» попал в ДТП перед матчем с «Полесьем-2»: пострадал тренерский состав

Несмотря на ДТП команда готовится к матчу.

Источник фото: Іnstagram / fc_uzhhorod

Футбольный клуб «Ужгород» попал в ДТП по дороге в Житомир, где планировал провести матч с командой «Полесье-2». Инцидент произошел примерно в 100 километрах до города назначения.

По информации пресс-службы клуба, в результате аварии пострадали главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский и врач Владимир Червиняк, которые были доставлены в ближайшую больницу с телесными повреждениями. Физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов получили менее серьезные травмы.

Микроавтобус, в котором находился тренерский и руководящий состав команды, вероятно, не подлежит ремонту. Несмотря на травмы и психологический стресс, команда продолжила подготовку к матчу и провела вечернюю тренировку.

ФК «Ужгород» подтвердил, что команда выйдет на поле в ограниченном составе и постарается продемонстрировать свой характер в матче с «Полесьем-2», который состоится 18 августа в 11:00 в рамках Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

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