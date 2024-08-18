ФК «Ужгород» потрапив у ДТП перед матчем з «Поліссям-2»: постраждав тренерський склад

Попри ДТП команда готується до матчу.

Джерело фото: Іnstagram / fc_uzhhorod

Футбольний клуб «Ужгород» потрапив у ДТП дорогою до Житомира, де планував провести матч з командою «Полісся-2». Інцидент стався приблизно за 100 кілометрів до міста призначення.

За інформацією пресслужби клубу, внаслідок аварії постраждали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський та лікар Володимир Червіняк, які були доправлені до найближчої лікарні з тілесними ушкодженнями. Фізіотерапевт Михайло Даньков і стратегічний директор Фелікс Ардельянов отримали менш серйозні травми.

Мікроавтобус, в якому перебував тренерський та керівний склад команди, ймовірно, не підлягає ремонту. Незважаючи на травми і психологічний стрес, команда продовжила підготовку до матчу і провела вечірнє тренування.

ФК «Ужгород» підтвердив, що команда вийде на поле в обмеженому складі і постарається продемонструвати свій характер у матчі з «Поліссям-2», який відбудеться 18 серпня о 11:00 в межах Другої ліги чемпіонату України з футболу.

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