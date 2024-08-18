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Знищено будинки, пошкоджено авто та лінії електропередач – фото наслідків нічної атаки на Київщину

10:57, 18 серпня 2024
Уламки пошкодили 18 будинків, чотири авто та лінії електропередач.
Знищено будинки, пошкоджено авто та лінії електропередач – фото наслідків нічної атаки на Київщину
Джерело фото: Національна поліція України
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Внаслідок падіння уламків від збитих ворожих цілей у Київській області зафіксовано руйнування приватних будинків та пошкодження чотирьох автомобілів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (ОВА) та ДСНС України.

За словами начальника Київської ОВА, ранковий ракетний обстріл області був відбитий силами протиповітряної оборони. «В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає», – повідомив він.

Проте уламки ракет спричинили значні руйнування в одній з громад і на території трьох садових товариств. Відомо про повну руйнацію двох будинків і пошкодження ще 16, зокрема вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Роботи з оцінки збитків продовжуються.

Окрім цього, уламками було пошкоджено чотири автомобілі, паркани і лінії електропередач. У одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

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