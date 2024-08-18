ЗСУ взяли в полон російського командира, який просить приєднатися до обміну полоненими з Азовсталі

Бійці 225-го ОШБ взяли в полон ротного командира під час наступу у Курській області.

Бійці 225 окремого штурмового батальйону (ОШБ) Збройних сил України повідомила про захоплення у полон під час наступу в Курській області росії російського командира роти 1-го мотострілецького батальйону 810-ї бригади морської піхоти із Севастополя. Він просить обміняти його на полонених захисників з Азовсталі.

«Бійці, які захищали Азовсталь, вже третій рік перебувають у російському полоні. Усі бачили, в якому стані повертаються захисники України. Наш новий «друг» хоче приєднатися до акції підтримки полонених героїв з Азовсталі і буде радий, якщо його обміняють», — йдеться у повідомленні.

За інформацією батальйону, вдалося суттєво поповнити обмінний фонд завдяки цьому захопленню. «Взяли в полон офіцера», — зазначено у повідомленні.

У ЗСУ підтвердили, що полоненим є ротний командир, якого залишили без підлеглих. «Ротний командир, якого ми залишили без роти», — підкреслюють бійці батальйону.

Також повідомляється, що під час операції було ліквідовано більшість російських військових з тієї ж роти. «Більшість ліквідовано, залишки тікають полем, добиваємо», — додали у батальйоні.

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