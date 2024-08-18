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Відомі ТОП 10 європейських міст ідеальних для піших прогулянок

13:57, 18 серпня 2024
Флоренція, Венеція та Рига відкривають десятку європейських міст для піших прогулянок.
Відомі ТОП 10 європейських міст ідеальних для піших прогулянок
Джерело фото: wikipedia
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Європа пропонує безліч міст, ідеальних для піших прогулянок, але вибрати серед понад 800 міст може бути складно. Щоб полегшити туристам вибір, видання Daily Express склало список десяти найкращих міст для пішого туризму в Європі, базуючи свій рейтинг на щільності розташування пам'яток.

Флоренція, Італія

У Флоренції головні визначні пам'ятки, такі як Понте Веккьо, Дуомо та Галерея Уффіці, розташовані так близько один до одного, що їх можна відвідати всього за 10 хвилин пішки.

Венеція, Італія

Венеція, відома своїми каналами, також є ідеальним містом для пішохідних прогулянок. Всього за 12 хвилин ходьби можна оглянути Міст Ріальто, площу Сан-Марко і Міст Зітхань.

Рига, Латвія

Рига вражає компактністю – прогулянка в 2,5 кілометри охоплює основні пам'ятки, такі як Кафедральний собор, Будинок Чорноголових і Центральний ринок.

Афіни, Греція

В Афінах, прогулянка всього трохи більше 3 кілометрів дозволяє відвідати Акрополь, Парфенон, Агору і Національний сад.

Гамбург, Німеччина

У Гамбурзі за 40 хвилин можна пройти 3,5 кілометра і побачити Гамбурзьке підземелля, Морський музей та інші основні пам'ятки.

Единбург, Шотландія

В Единбурзі, п'ять головних визначних місць, включаючи Національний музей, Единбурзький замок і палац Голірудгаус, можна відвідати всього за 44 хвилини пішки.

Мадрид, Іспанія

Мадрид пропонує можливість оглянути основні пам'ятки, такі як храм Дебод і парк Ретіро, всього за 44 хвилини прогулянки.

Порту, Португалія

У Порту, другому за величиною місті Португалії, можна відвідати Міст Луїша I і Кафедральний Собор Порту менш ніж за 45 хвилин пішки.

Таллінн, Естонія

Таллінн пропонує можливість оглянути площу Свободи, Віруські ворота і парк Кадріорг, пройшовши менше ніж 4 кілометри.

Стокгольм, Швеція

У Стокгольмі за 46 хвилин пішки можна відвідати Королівський палац, музей Васа, Скансен та інші знакові місця.

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