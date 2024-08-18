Известны ТОП 10 европейских городов идеальных для пеших прогулок

Флоренция, Венеция и Рига открывают десятку европейских городов для пеших прогулок.

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Европа предлагает множество городов, идеальных для пеших прогулок, но выбрать среди более 800 городов может быть сложно. Чтобы облегчить туристам выбор, издание Daily Express составило список десяти лучших городов для пешего туризма в Европе, основывая свой рейтинг на плотности расположения достопримечательностей.

Флоренция, Италия

Во Флоренции главные достопримечательности, такие как Понте Веккьо, Дуомо и Галерея Уффици, расположены так близко друг к другу, что их можно посетить всего за 10 минут пешком.

Венеция, Италия

Венеция, известная своими каналами, также является идеальным городом для пешеходных прогулок. Всего за 12 минут ходьбы можно осмотреть Мост Риальто, площадь Сан-Марко и Мост Вздохов.

Рига, Латвия

Рига поражает компактностью - прогулка в 2,5 километра охватывает основные достопримечательности, такие как Кафедральный собор, Дом Черноголовых и Центральный рынок.

Афины, Греция

В Афинах, прогулка всего чуть более 3 километров позволяет посетить Акрополь, Парфенон, Агору и Национальный сад.

Гамбург, Германия

В Гамбурге за 40 минут можно пройти 3,5 километра и увидеть Гамбургское подземелье, Морской музей и другие основные достопримечательности.

Эдинбург, Шотландия

В Эдинбурге, пять главных достопримечательностей, включая Национальный музей, Эдинбургский замок и дворец Голирудгаус, можно посетить всего за 44 минуты пешком.

Мадрид, Испания

Мадрид предлагает возможность осмотреть основные достопримечательности, такие как храм Дебод и парк Ретиро, всего за 44 минуты прогулки.

Порту, Португалия

В Порту, втором по величине городе Португалии, можно посетить Мост Луиша I и Кафедральный Собор Порту менее чем за 45 минут пешком.

Таллинн, Эстония

Таллинн предлагает возможность осмотреть площадь Свободы, Вируские ворота и парк Кадриорг, пройдя менее чем 4 километра.

Стокгольм, Швеция

В Стокгольме за 46 минут пешком можно посетить Королевский дворец, музей Васа, Скансен и другие знаковые места.

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