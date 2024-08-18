ВСУ взяли в плен российского командира, который просит присоединиться к обмену пленными с Азовстали

Бойцы 225-го ОШБ взяли в плен ротного командира во время наступления в Курской области.

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона (ОШБ) Вооруженных сил Украины сообщила о захвате в плен во время наступления в Курской области России российского командира роты 1-го мотострелкового батальона 810-й бригады морской пехоты из Севастополя. Он просит обменять его на пленных защитников из Азовстали.

«Бойцы, которые защищали Азовсталь, уже третий год находятся в российском плену. Все видели, в каком состоянии возвращаются защитники Украины. Наш новый «друг» хочет присоединиться к акции поддержки пленных героев из Азовстали и будет рад, если его обменяют», - говорится в сообщении.

По информации батальона, удалось существенно пополнить обменный фонд благодаря этому захвату. «Взяли в плен офицера», - говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили, что пленным является ротный командир, которого оставили без подчиненных. «Ротный командир, которого мы оставили без роты», - подчеркивают бойцы батальона.

Также сообщается, что во время операции было ликвидировано большинство российских военных из той же роты. «Большинство ликвидировано, остатки убегают по полю, добиваем», - добавили в батальоне.

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