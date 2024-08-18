лукашенко заявив про можливий наступ білорусі та росії на Польщу

За словами лукашенка «захист» західного кордону може перетворитися на наступ на Польщу.

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що готує громадян білорусі до можливого відходу з поста президента і обговорив питання оборони та можливих наступів. Він заявив, що білорусь і росія мають план оборони західного кордону білорусі, який за необхідності може бути перетворений на наступальний. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському каналу «россия 1», пише «Дзеркало тижня».

«У москви і мінська є опрацьований план оборони західного кордону білорусі. Але за необхідності цей план можна змінити на наступальний», — сказав лукашенко.

Зокрема, він заявив, що білорусь і рф можуть розробити план наступу на Польщу.

Крім цього, лукашенко поділився ще декількома своїми «ідеями»:

лукашенко кілька разів назвав росію «величезною імперією», що викликало подив у журналіста Євгена Попова. Він також стверджує, що війна з такою «імперією» є неможливою, а сама росія нібито «і не починала по-справжньому воювати».

Коментуючи дії України в Курській області, лукашенко заявив, що це «спроба штовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної». Він переконаний, що росія «знесе українських військових із регіону».

лукашенко також стверджує, що українські «ухилянти» тікають на Захід через Білорусь, а він нібито надає білоруське громадянство тим, хто «хоче працювати». Він заявив, що на кордоні з Білоруссю Україна тримає понад 120 тисяч військових.

Окрім того, лукашенко і диктатор росії володимир путін вважають, що Захід може ввести свої війська в Україну.

«Якщо не сісти за стіл переговорів - буде ескалація. Вона закінчиться знищенням України» — упевнений лукашенко.

В ефірі каналу Лукашенко закликав до мирних переговорів, стверджуючи, що конфлікт не потрібен ні українцям, ні росіянам, ні білорусам. Він звинуватив «високопоставлені особи» з американським походженням у тому, що вони хочуть, щоб країни знищили одна одну.

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