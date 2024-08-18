лукашенко заявив про можливий наступ білорусі та росії на Польщу

13:03, 18 серпня 2024
За словами лукашенка «захист» західного кордону може перетворитися на наступ на Польщу.
Фото з відкритих джерел
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що готує громадян білорусі до можливого відходу з поста президента і обговорив питання оборони та можливих наступів. Він заявив, що білорусь і росія мають план оборони західного кордону білорусі, який за необхідності може бути перетворений на наступальний. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському каналу «россия 1», пише «Дзеркало тижня».
«У москви і мінська є опрацьований план оборони західного кордону білорусі. Але за необхідності цей план можна змінити на наступальний», — сказав лукашенко.
Зокрема, він заявив, що білорусь і рф можуть розробити план наступу на Польщу.
Крім цього, лукашенко поділився ще декількома своїми «ідеями»:
- лукашенко кілька разів назвав росію «величезною імперією», що викликало подив у журналіста Євгена Попова. Він також стверджує, що війна з такою «імперією» є неможливою, а сама росія нібито «і не починала по-справжньому воювати».
- Коментуючи дії України в Курській області, лукашенко заявив, що це «спроба штовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної». Він переконаний, що росія «знесе українських військових із регіону».
- лукашенко також стверджує, що українські «ухилянти» тікають на Захід через Білорусь, а він нібито надає білоруське громадянство тим, хто «хоче працювати». Він заявив, що на кордоні з Білоруссю Україна тримає понад 120 тисяч військових.
- Окрім того, лукашенко і диктатор росії володимир путін вважають, що Захід може ввести свої війська в Україну.
- «Якщо не сісти за стіл переговорів - буде ескалація. Вона закінчиться знищенням України» — упевнений лукашенко.
- В ефірі каналу Лукашенко закликав до мирних переговорів, стверджуючи, що конфлікт не потрібен ні українцям, ні росіянам, ні білорусам. Він звинуватив «високопоставлені особи» з американським походженням у тому, що вони хочуть, щоб країни знищили одна одну.
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