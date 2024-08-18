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Monobank вже третій день зазнає масштабних DDoS-атак

13:21, 18 серпня 2024
У Monobank повідомили про понад 5,5 мільярда запитів.
Monobank вже третій день зазнає масштабних DDoS-атак
Джерело фото: ukrinform
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Український банк Monobank повідомив, що вже третій день перебуває під масштабними DDoS-атаками, які з початку інциденту призвели до надходження понад 5 мільярдів запитів. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський.

«Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо», — написав Гороховський у своєму дописі.

Для відбиття атаки до боротьби з кібератакою підключилися фахівці Amazon Web Services (AWS). Гороховський зазначив, що масштаб атаки є нетиповим навіть для AWS. «Нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає», — додав він.

Amazon Web Services (AWS) — це платформа хмарних обчислень, розроблена компанією Amazon, яка пропонує широкий спектр послуг, включаючи обчислювальні ресурси, зберігання даних, бази даних та безпеку. Користувачі можуть масштабувати свої ресурси відповідно до потреб за моделлю «оплата за використання».

DDoS (Distributed Denial of Service) атака полягає в перевантаженні сервера або мережевого ресурсу великою кількістю запитів, що перевищує його можливості обробки. Це призводить до недоступності ресурсу для легітимних користувачів.

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