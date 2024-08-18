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Monobank уже третий день подвергается масштабным DDoS-атакам

13:21, 18 августа 2024
В Monobank сообщили о более 5,5 миллиарда запросов.
Monobank уже третий день подвергается масштабным DDoS-атакам
Источник фото: ukrinform
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Украинский банк Monobank сообщил, что уже третий день находится под масштабными DDoS-атаками, которые с начала инцидента привели к поступлению более 5 миллиардов запросов. Об этом рассказал соучредитель банка Олег Гороховский.

«Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим», - написал Гороховский в своей заметке.

Для отражения атаки к борьбе с кибератакой подключились специалисты Amazon Web Services (AWS). Гороховский отметил, что масштаб атаки является нетипичным даже для AWS. «Нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает», - добавил он.

Amazon Web Services (AWS) - это платформа облачных вычислений, разработанная компанией Amazon, которая предлагает широкий спектр услуг, включая вычислительные ресурсы, хранение данных, базы данных и безопасность. Пользователи могут масштабировать свои ресурсы в соответствии с потребностями по модели «оплата за использование».

DDoS (Distributed Denial of Service) атака заключается в перегрузке сервера или сетевого ресурса большим количеством запросов, превышающим его возможности обработки. Это приводит к недоступности ресурса для легитимных пользователей.

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