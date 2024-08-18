Платформа Маска X закрывает офис в Бразилии из-за конфликта с судьей

Платформа X обвиняет бразильского судью в цензуре и закрывает офис в Бразилии.

Источник фото: dev.ua

Платформа X (бывший Twitter) объявила о закрытии своей деятельности в Бразилии из-за того, что называет «цензурными приказами» бразильского судьи Александра де Мораеса. Как сообщает Reuters, соцсеть обвинила Мораеса в тайных угрозах арестом одному из ее юридических представителей в Бразилии, если не будут выполнены приказы об удалении определенного контента.

X опубликовала фотографии документов, якобы подписанных Мораесом, где говорится о ежедневном штрафе в размере 20 000 реалов (3 653 доллара США) и постановление об аресте представителя X Рэйчел Новой Консейкао, если платформа не подчинится требованиям судьи.

«Решение закрыть офис Х в Бразилии было трудным, но, если бы мы согласились на (незаконную) тайную цензуру и требования передачи частной информации Александра, мы не могли бы объяснить свои действия, не стесняясь», - заявил владелец платформы X Илон Маск.

Несмотря на закрытие офиса, X останется доступным для пользователей в Бразилии.

Reuters отмечает, что ранее в этом году Мораес начал расследование против Маска после того, как тот объявил о восстановлении аккаунтов на X, которые были заблокированы по решению судьи. Маск назвал эти решения «неконституционными».

После протестов Маска представители X заявили Верховному суду Бразилии, что соцсеть будет выполнять решение суда. В апреле юристы, представляющие X в Бразилии, сообщили Верховному суду, что «операционные ошибки» привели к тому, что заблокированные пользователи продолжали активность на платформе, что повлекло недоразумение с выполнением судебных приказов.

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