В Киеве ввели ограничения на движение крупногабаритных грузовиков из-за жары

В Киеве запрещено движение грузовиков свыше 24 тонн при температуре выше +28°C.

Сегодня, 18 августа, в Киеве введено ограничение на движение крупногабаритного грузового транспорта по столице. Как сообщили в КГГА, ограничения касаются грузовиков фактической массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Грузовикам запрещено двигаться, когда температура воздуха превышает +28 градусов по Цельсию. Такое решение принято для сохранения дорожного покрытия в условиях жары.

Водители крупногабаритного транспорта могут воспользоваться площадками для временной парковки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса, чтобы переждать жаркий период.

Обновление о снятии ограничений будет опубликовано в телеграмм-канале КГГА.

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