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У Києві ввели обмеження на рух великогабаритних вантажівок через спеку

12:27, 18 серпня 2024
У Києві заборонений рух вантажівок понад 24 тонни при температурі вище +28°C.
У Києві ввели обмеження на рух великогабаритних вантажівок через спеку
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Сьогодні, 18 серпня, у Києві введено обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту по столиці. Як повідомили у КМДА, обмеження стосуються вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Вантажівкам заборонено рухатися, коли температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм. Таке рішення ухвалено для збереження дорожнього покриття в умовах спеки.

Водії великогабаритного транспорту можуть скористатися майданчиками для тимчасового паркування в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу, щоб перечекати спекотний період.

Оновлення про зняття обмежень буде опубліковане в телеграм-каналі КМДА.

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